Обвиняемый в убийстве Абэ написал письмо о своем намерении перед атакой

41-летний Тэцуя Ямагами отправил письмо блогеру, который критиковал секту «Церковь объединения». Ее обвиняемый винил в финансовых затруднениях его семьи

Обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении, пишет газета Yomiuri.

Письмо было отправлено мужчине, который вел блог с критикой секты «Церковь объединения». Ее Ямагами винил в финансовых затруднениях его семьи.

Конверт не был подписан, но внутри была копия требования Ямагами и его матери о возврате пожертвований с указанием его имени и адреса. Письмо, судя по почтовой марке, он послал 7 июля из города Окаяма, где за день до убийства Абэ произносил предвыборную речь. Сначала Ямагами хотел совершить нападение в Окаяме, но потом передумал.

С адресатом обвиняемый не был знаком, но читал его блог. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».

Мужчина ранее утверждал, что выстрелил в экс-премьера, потому что считал его связанным с сектой, которой его мать перечисляла крупные пожертвования и на которую он был в обиде из-за этого.

Женщина пожертвовала «Церкви объединения» около 100 млн иен ($720 тыс.), сообщало агентство Kyodo. По словам дяди Ямагами, его мать попала в секту в начале 1990-х после самоубийства его отца, рассказал дядя обвиняемого. Женщина жертвовала ей деньги, полученные по страховке после смерти мужа, а также вырученные от продажи семейной недвижимости. По его словам, Ямагами из-за денежных трудностей в семье пришлось отказаться от учебы. В самой церкви заявили, что вернули 50 млн иен, добавив, что не было никаких записей о суммах пожертвований, которые мать Ямагами переводила. Его дядя обвинил организацию в попытке уйти от ответственности.

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Ямагами выстрелил в Абэ 8 июля, когда тот выступал с речью в городе Нара. Стрелявший был вооружен самодельным оружием. Экс-премьер умер в больнице. Его похоронили 12 июля.