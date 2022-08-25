Посольство сочло, что США опасаются огласки фактов о действиях «Азова»

США опасаются предания огласке фактов о действиях военных украинского батальона «Азов» (Верховный суд признал его террористической организацией и запретил в России). Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по поводу трибунала над военными в Мариуполе.

«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — говорится в сообщении.

Накануне, 24 августа, Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным проведение трибунала над украинскими военными в Мариуполе. «Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и представляют собой издевательство над правосудием, мы их решительно осуждаем», — сказал он, отметив, что все военные ВСУ, в том числе иностранные добровольцы, имеют право на статус военнопленных, с ними должны обращаться в соответствии с этим статусом и предоставлять защиту.

Трибунал планируют провести над военными, сдавшимися с завода «Азовсталь». В мае территорию предприятия покинули более 2,4 тыс. бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал трибунал над сдавшимися в плен военными с «Азовстали» неизбежным. По словам главы ДНР, трибунал пройдет в несколько этапов, первый должен состояться в Мариуполе до конца лета.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что суд над пленными украинскими военными станет «красной линией» для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией.