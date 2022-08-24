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Собянин счел, что дальше «ничего плохого не произойдет»

Мэр Сергей Собянин заявил о завершении «сложных времен» для Москвы в период санкций
Мэр рассказал, что новый кризис оказался не таким сложным, как пандемийный. По его словам, худшее уже позади и в Москве продолжится развитие на прежнем уровне
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Москва с момента введения санкций и ухода зарубежных компаний уже пережила самый тяжелый период, дальше «ничего плохого не произойдет», сказал в эфире телеканала ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно с уверенностью сказать: никакого коллапса не наступит. Более того: я считаю, что мы пережили самые сложные времена. <...> Мы ставим себе задачей развивать город так, как мы развивали его до этого, и ни от каких программ не собираемся отказываться», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что кризис во время пандемии коронавируса был более сложным, чем нынешний.

По словам мэра, сейчас в городе нет массовой безработицы, она находится на уровне 2021–2022 годов. Проблемы с уходом некоторых компаний и брендов Собянин тоже посчитал разрешенными. Он напомнил, что, к примеру, автомобильный завод ушедшей из России французской компании Renault власти Москвы выкупили за 1 руб. и по соглашению с КАМАЗом будут развивать там производство автомобилей, а заведения американской «Макдоналдс» в итоге выкупили российские инвесторы, которые открыли их под новым названием «Вкусно — и точка».

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В середине августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил РБК, что, по предварительным оценкам, в 2022 году ожидается снижение валового регионального продукта (ВРП) столицы на 3–4% вместо ожидаемого ранее роста на 3%.

«Основные причины снижения — замедление ряда отраслей экономики в марте—июне и начале июля», — сказал он.

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По его словам, наибольшие сложности наблюдаются в сфере автомобилестроения и металлургии из-за остановки производств. Кроме того, небольшое замедление в реальном выражении зафиксировали в объемах торговли, особенно непродовольственными товарами и автомобилями. В других сферах ситуация благоприятная, подчеркнул Ефимов, по многим даже отмечен рост.

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Теги
Лилия Пашкова
Москва санкции Сергей Собянин
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