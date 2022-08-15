Власти Москвы оценили потери столичной экономики в 2022 году
Власти Москвы ждут снижения валового регионального продукта столицы на 3–4% в 2022 году вместо ожидаемого ранее роста на 3%, сообщил РБК заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в кулуарах межрегионального форума по внедрению инвестиционного стандарта.
«Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 года спад экономики Москвы будет в районе 3–4%, если брать валовой региональный продукт. Основные причины снижения — замедление ряда отраслей экономики в марте—июне и начале июля», — сказал он.
По словам Ефимова, наиболее тяжелая ситуация сложилась в автомобилестроении и металлургии.
«Произошла практически полная остановка автомобилестроения и связанных с ним отраслей. Если брать металлургию, остановилось наше совместное с японскими инвесторами прессовое производство. Это две ключевые отрасли, по которым мы видим резкую просадку», — заявил заммэра.
От также отметил, что небольшое замедление в реальном выражении фиксируется в объемах торговли, особенно непродовольственными товарами и автомобилями. В других сферах ситуация благоприятная.
«Остальные отрасли в целом чувствуют себя уверенно. Более того, по многим мы видим существенный рост — по производству, по загруженности. Тем не менее негативные факторы все равно повлияют на экономический рост. Плюс высокая инфляция — ВРП измеряется в реальном выражении», — сообщил Ефимов.
По данным Росстата, инфляция в Москве в июле 2022 года составила 15,5% в годовом выражении.
Однако спад не будет длительным, полагают в мэрии. Экономика столицы начнет показывать позитивную динамику в 2023 году.
«Я думаю, в следующем году мы уже вернемся на траекторию роста. Она будет умеренной, но все же будет положительной. Полагаю, рост будет от тех же 3–4%, до 5%», — отметил Ефимов.
Прогноз социально-экономического развития Москвы, представленный в октябре 2021 года, предполагал рост ВРП на 3% в период с 2022 по 2025 год. Среднегодовая инфляция прогнозировалась на уровне 3,5–3,8%, а темпы роста инвестиций в основной капитал в диапазоне 4,7–5,4%.
Какой объем доходов недополучит бюджет
Закон о бюджете Москвы на 2022 год предполагал дефицит бюджета в размере 372 млрд руб.: доходы ожидались на уровне 3,3 трлн, расходы — на уровне 3,6 трлн руб. Однако на фоне неблагоприятной ситуации в экономике фактически полученные доходы будут ниже.
«В реальном выражении мы потеряем порядка 5% доходов бюджета. Пока накопленным итогом с начала года объем доходов выглядит удовлетворительно, но мы видим замедление в последние два месяца. Прежде всего поступления сокращаются от финансового сектора, из-за снижения объемов кредитования и общего замедления экономической активности, а также от торговли», — заявил Ефимов.