Собянин сменил главу департамента экономической политики Москвы
Замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева назначена министром, главой департамента экономической политики и развития города. Соответствующий указ столичного мэра Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии.
Указом ее также освободили от ранее замещаемой должности замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.
Собянин также освободил от должности главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, назначив его первым заместителем главы департамента городского имущества.
Пуртов возглавлял столичный департамент экономической политики и развития с 13 марта 2020 года. Тогда он сменил на должности Багрееву, которая временно исполняла обязанности руководителя данного департамента с 6 марта 2020 года после ухода Дениса Тихонова.
В правительстве Москвы Пуртов работал с 2012 года и ранее уже занимал пост первого заместителя руководителя департамента городского имущества.
Багреева, в свою очередь, занимала пост замглавы аппарата мэра Москвы с 2020 года. Она также работает в столичном правительстве с 2012 года.