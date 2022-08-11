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Собянин сменил главу департамента экономической политики Москвы

Новым главой департамента экономической политики и развития города назначена Мария Багреева. Она сменила на этом посту Кирилла Пуртова, которого назначили первым заместителем главы департамента городского имущества
Мария Багреева
Мария Багреева (Фото: duma.mos.ru)

Замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева назначена министром, главой департамента экономической политики и развития города. Соответствующий указ столичного мэра Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии.

Указом ее также освободили от ранее замещаемой должности замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.

Собянин также освободил от должности главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, назначив его первым заместителем главы департамента городского имущества.

Собянин сменил главу департамента труда и соцзащиты мэрии Москвы
Политика

Пуртов возглавлял столичный департамент экономической политики и развития с 13 марта 2020 года. Тогда он сменил на должности Багрееву, которая временно исполняла обязанности руководителя данного департамента с 6 марта 2020 года после ухода Дениса Тихонова.

В правительстве Москвы Пуртов работал с 2012 года и ранее уже занимал пост первого заместителя руководителя департамента городского имущества.

Багреева, в свою очередь, занимала пост замглавы аппарата мэра Москвы с 2020 года. Она также работает в столичном правительстве с 2012 года.

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