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Расчетная цена за газ составила рекордные $2861,6

ICE: расчетная цена за газ составила рекордные $2860,6
«Газпром» GAZP ₽181,7 +2,31% Купить

В понедельник 22 августа расчетная цена за газ достигла $2861,6 за 1 тыс. куб. м., что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Газпром» 19 августа сообщил, что прокачку газа по «Северному потоку» приостановят с 31 августа по 2 сентября в рамках планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающей турбины на компрессорной станции «Портовая». Это спровоцировало рост цен на газ. 

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Если в пятницу вечером цены выросли почти на 8%, выше $2700 за тыс. куб. м. впервые с марта, то утром в понедельник росли уже на 20% и перешагнули $3000, при этом остановившись на закрытии чуть ниже $2900.

Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе был зафиксирован 7 марта, когда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли $3892 (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила $2560,7 за тыс. куб. м. (+146,5%).

В прошлый раз прокачка газа по «Северному потоку» приостанавливалась с 11 по 21 июля.

«Газпром» из-за отсутствия турбины к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Двигатель застрял после ремонта в Канаде из-за санкций этой страны. Впоследствии Оттава согласилась доставить его в Россию через Германию.

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«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику
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Компрессорная станция &laquo;Портовая&raquo;

Впоследствии в «Газпроме» заявили о невозможности транспортировать турбину в Россию, сославшись на санкции Канады, ЕС и Великобритании, а также на то, что решение Оттавы отправить двигатель вместо России в Германию без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин. В настоящее время на КС «Портовая» (через нее подается газ европейским потребителям по газопроводу «Северный поток») в рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов, а суточная производительность станции не превышает 33 млн куб. м топлива в сутки, сообщили в российской компании.

В Siemens, в свою очередь, указали, что если бы Москва хотела вернуть турбину, то уже сделала бы это.

Теги
газ цена на газ Газпром Северный поток фьючерсы
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