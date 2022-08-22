Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с кабинетом министров страны детали прошедших переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал TRT Haber.
Заседание состоится 22 августа в Анкаре. На нем глава государства обсудит с правительством ситуацию на Украине и исполнение соглашения о «зерновом коридоре».
Переговоры с Зеленским при участии генсека ООН Антониу Гутерриша Эрдоган провел 18 августа во Львове, встреча была закрытой и длилась почти 40 минут. По ее итогам Украина и Турция подписали соглашение о восстановлении разрушенной из-за боевых действий украинской инфраструктуры. Кроме того, стороны согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Тогда же турецкий президент заявил, что планирует обсудить встречу с российским коллегой, но сроков, в которые это случится, он не назвал.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах уточняет, что Эрдоган планирует созвониться с Путиным на этой неделе. Ранее Эрдоган говорил, что одной из тем переговоров станет ситуация на Запорожской АЭС.
Эрдоган не раз обращал внимание, что Анкара хочет выступать посредником в российско-украинских переговорах. По итогам встречи во Львове он заявил, что, Турция стремится «оживить» переговоры между Россией и Украиной.
На следующий день после переговоров Эрдоган рассказал журналистам, что предлагал Путину организовать встречу с Зеленским в Стамбуле во время переговоров в Сочи 5 августа.
При этом CNN Türk со ссылкой на источники сообщал, что Путин дал Эрдогану понять, что готов к встрече с Зеленским. Таким образом Москва смягчила позицию, согласно которой перед переговорами президентов делегации стран должны были выработать «дорожную карту», утверждал телеканал.
Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.