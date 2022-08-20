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Площадь природного пожара в Нижегородской области выросла до 5 тыс. га

Фото: glebnikitin_nn / Telegram
Фото: glebnikitin_nn / Telegram

Общая площадь пожара, который распространился в лесах и на болотах Нижегородской области, составляет 5 тыс. га, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«Сейчас активное горение идет на площади около 240 гектаров. Общая площадь — порядка 5000 гектаров. Большая часть — болота», — написал он.

Борьбу с пожаром ведут в Воротынском районе на востоке области. 18 августа губернатор ввел режим ЧС в городском округе Воротынский (его центр — поселок Воротынец, который также является райцентром и находится примерно в 150 км от Нижнего Новгорода).

По данным главы области, в тушении пожаров принимают участие около 700 человек — как профессиональные спасатели, так и волонтеры, а также 150 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 из Нижнего Новгорода и Казани. Никитин поблагодарил за помощь ближайшие регионы — Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Пензенскую, Кировскую и Тюменскую области.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Природные пожары охватили и другие регионы России, в частности соседние с Нижегородской Рязанскую и Владимирскую области. Из-за горящих там лесов запах гари и смог добрались до Москвы. Первые жалобы от жителей об этом стали поступать 17 августа, через два дня власти города заявили, что показатели чистоты воздуха вернулись в норму. До этого мэр города Сергей Собянин поручил направить в обе области московских спасателей и технику для помощи в тушении.

Теги
Нижегородская область пожары лесной пожар Глеб Никитин
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