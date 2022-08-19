Власти Москвы сообщили, что показатели воздуха вернулись к норме

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Москвичи перестали жаловаться на смог и запах гари в столице, сообщил комитет городского хозяйства мэрии в Telegram.

«По данным «Мосэкомониторинга», по состоянию на 15:00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало», — сказано в сообщении.

В условиях экстремальной жары городские службы и пожарно-спасательный гарнизон работают в усиленном режиме, чтобы не допустить пожаров на озелененных территориях, добавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в то же время на природных пожарах в Рязанской области, откуда дым и приходил в Москву, работают более 400 московских спасателей, пять вертолетов, которые сбросили на очаги лесных пожаров более 2,7 тыс. т воды за три дня. В регионе развернули комплекс «Водолей» для бесперебойной заправки пожарной техники и перебросили четыре тяжелых бульдозера для прокладки дорог к местам возгораний.

Жители Москвы заметили смог и запах гари в городе 17 августа. Рослесхоз объяснил, что дым пришел в столицу из Рязанской области, где начались пожары на площади 185 га, из которых 105 га были заповедными. Роспотребнадзор рекомендовал горожанам носить маски, чтобы защитить органы дыхания, пить больше воды и проводить влажную уборку.

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Рослесхоз сообщил, что к 14:00 специалисты смогли локализовать лесной пожар в Рязанской области. При этом потушить его сложно из-за рельефа местности и сухой, жаркой погоды.

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