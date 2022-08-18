В Нижегородской области ввели ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС будет действовать в Воротынском районе на востоке области. По данным МЧС, там сейчас действует единственный на территории региона пожар общей площадью около 3,3 тыс. га

Фото: МЧС России / ТАСС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о введении режима Чрезвычайной ситуации (ЧС) в городском округе Воротынском на востоке области из-за распространения лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с режимом ЧС с завтрашнего дня вводим запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей области. Возможны дополнительные ограничения, в частности, временное отключение электричества. Это коснется в первую очередь тех территорий, где установлены высокие классы пожарной опасности — 4 и 5. Прошу отнестись с пониманием», — написал он.

Воротынский район расположен в восточной части Нижегородской области, граничит с Воскресенским, Лысковским, Спасским, Пильнинским районами Нижегородской области, а также с республиками Чувашией и Марий Эл. Площадь района составляет 1936 кв км, из них лесами занято — 96 500 гa или 49,9% всей территории района.

Никитин отметил, что главы сопредельных районов теперь работают в режиме мобилизации, а также призвал их готовить пункты временного размещения, если огонь будет подходить к населенным пунктам.

По его словам, введение режима ЧС позволит «оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации». «К ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы территориальной системы ЧС. Для отжига планируем задействовать авиадесантников из Тюмени <...> Обстановка пока неблагоприятная — жара и ветер, который будет усиливаться», — заключил глава региона.

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По данным Авиалесоохраны на 18 августа, 54 лесных пожара действовали в 20 областях России на площади, пройденной огнем 75,1 тыс. га. Наибольшие очаги находятся в Якутии (65 тыс. га), Республике Коми (4,9 тыс. га) и Нижегородской области (3,3 тыс. га).

По данным нижегородского МЧС, пожар в Воротынском районе — единственный из лесных пожаров, действующих на данный момент в регионе. При общей его площади около 3,3 тыс. га активное горение проходит на 800 га, остальная территория уже пройдена огнем, уточнили в ведомстве. В тушении принимают участие 172 человека и 70 единиц техники.

Сильные лесные пожары продолжаются в Рязанской и Владимирской областях. Из-за задымленности, вызванной рязанскими пожарами, Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве и рекомендовал носить маски и соблюдать другие предосторожности, чтобы не отравиться.

Глава МЧС Александр Куренков 18 августа призвал губернаторов пострадавших от пожаров регионов ввести запрет на походы в лес для гражданских лиц.