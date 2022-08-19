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Рослесхоз исключил вызов дождей из-за пожаров в Центральной России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рослесхоз не будет вызывать дождь, чтобы потушить природные пожары в центральной части России, заявил глава ведомства Иван Советников, передает «РИА Новости».

«Сейчас в Центральной России облачность, необходимая для вызывания осадков, не наблюдается. Поэтому этот метод тушения мы задействовать не планируем», — объяснил глава Рослесхоза.

По словам Советникова, лесничества будут использовать методы, которые не повлекут дополнительных объемов дыма, — создавать минерализованные полосы и проливать пожары с воздуха и земли.

На пожарах в Рязанской и Владимирской областях уже работают подразделения спасателей из Москвы, где ощущался запах гари из этих регионов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. Столичные службы перебросили туда несколько бульдозеров, чтобы проложить дороги к очагам пожаров и организовать противопожарные разрывы.

Последствия пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Карта
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Рослесхоз сообщил о лесных пожарах в Рязанской области 17 августа, когда дым пришел на юг и юго-восток Москвы. Тогда ведомство зафиксировало пять очагов на площади 185 га, из них 105 га относились к землям заповедников. Накануне оно обвинило комитет лесного хозяйства региона в том, что упустил ситуацию с пожарами и скрывал реальные площади возгораний.

По данным Рослесхоза, особый противопожарный режим действует в 63 субъектах России, доступ в леса категорически запрещен. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в Нижегородской области, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в одном муниципальном образовании Ростовской области, Якутии и Марий Эл. Специалисты продолжают тушить 51 лесной пожар в 11 субъектах России.

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