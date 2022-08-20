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Власти Херсона сообщили об отражении ракетного удара

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украинская сторона нанесла ракетный удар по Херсону, однако атаку отразила система противовоздушной обороны, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет», — сказал он и добавил, что обстрелы области происходят почти ежедневно.

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Херсонская область с середины марта находится под контролем российской стороны. С того времени не раз сообщалось об обстрелах территории региона. 14 августа Стремоусов заявил, что Киеву «стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население».

Новые власти сообщали, что ведут подготовку к проведению референдума о присоединении региона к России.

Украина настаивает на выводе российских войск с «оккупированных территорий» и называет это условием возобновления мирных переговоров. При этом в Минобороны страны сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил ведомству разработать план по отвоевыванию южных территорий.

Теги
Херсон Херсонская область обстрел ПВО Военная операция на Украине
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