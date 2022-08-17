Минобороны заявило об уничтожении резервистов ВСУ в Херсонской области
Российские силы уничтожили «большое число» военных из резерва украинской армии, которые прибыли для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф в Херсонской области, сообщает Минобороны России.
Также российские Воздушно-космические силы уничтожили более 40 украинских бойцов и 10 единиц специальной автомобильной техники в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области. Эти населенные пункты и железнодорожная станция находятся у границы Николаевской и Херсонской областей, о контроле над последней Минобороны заявило в середине марта.
«Противник несет значительные потери», — говорится в сообщении военного ведомства.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл «денационализацию» и демилитаризацию соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Киев разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.
В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за время военных действий погибли 2,5–3 тыс. солдат ВСУ, еще 10 тыс. пострадали. Российское Минобороны тогда же говорило о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».