В Херсонской области призвали Украину прекратить обстрелы региона

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов призвал власти Украины прекратить обстреливать регион и дать возможность населению строить мирную жизнь. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение», — сказал Стремоусов.

Кроме того, он утверждает, что жители Херсонской области уже готовятся идти на референдум, чтобы регион вошел в состав России.

Военно-гражданская администрация сформирована в Херсонской области при поддержке российских войск, власти Украины не признают ее легитимность.

Украина утраченные с конца февраля территории считает оккупированными. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский приказал армии отвоевать южные прибрежные территории. А вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, в том числе через Крым.