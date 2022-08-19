Власти Москвы допустили возвращение в город запаха гари
В Москву из-за направления ветра и погодных условий снова может вернуться запах гари от пожаров в соседних регионах, говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса городского хозяйства Москвы.
«Погодные условия и направление ветра сегодня и завтра могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров. Уже сегодня, 19 августа, и завтра, 20 августа, в течение дня в отдельных районах города временами может ощущаться запах гари», — сообщили в ведомстве.
Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что Москва продолжит помогать Рязанской и Владимирской областям в тушении пожаров. По его словам, 20 августа в Рязанской области в борьбе с огнем примут участие пять вертолетов Московского авиацентра и четыре самолета МЧС России. Во Владимирскую область из столицы направлено 30 единиц техники.
Кроме того, сказал чиновник, в самой Москве «приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях»: в частности, выставлена дежурная поливомоечная техника, территории усиленно патрулируют, с москвичами проводят профилактические беседы.
Сообщения о появлении запаха гари в столице начали появляться утром 17 августа. Вскоре стало известно, что его причина — пожар в лесах в Рязанской области. Рослесхоз сообщал, что площадь горения составляла 185 га.
После жалоб жителей мэр Москвы Сергей Собянин направил в соседний регион пожарных и технику. Позднее столичный мэр сообщил об очагах возгорания и во Владимирской области, куда Москва тоже направила технику и специалистов для тушения.
19 августа комитет городского хозяйства заявил, что показатели концентрации взвешенных частиц в воздухе перестали превышать допустимые значения, а москвичи прекратили жаловаться на запах гари и смог. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отмечал, что если пожары в соседних регионах продолжатся, то гарь и смог вновь вернутся в Москву в выходные.