Синоптик допустил запах гари в Москве в выходные

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

В выходные москвичи могут вновь ощутить запах гари от природных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

«Если пожары в Рязанской области и во Владимирской области будут продолжаться, то, естественно, что вот этот смог, продукты горения будут выноситься, поэтому запах гари мы не исключаем, но здесь ситуация определяется наличием пожаров», — сказал он.

Погода в Москве в выходные ожидается облачной, но без осадков, температура воздуха составит +27 градусов. «Погода будет преобладать облачная с прояснениями без осадков, максимальная температура в дневные часы — плюс 25–27 градусов, в ночные часы — от 16 до 19 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, слабый до умеренного. В дневные часы — до 4–9 м/с, по ночам — 2–7 м/с», — сказал Синенков.

В Рязанской области горят 181 га леса. В Подмосковье власти предупредили об ухудшении видимости на дорогах, а москвичам посоветовали использовать на улице защитные маски.

По данным на 8:00 мск 19 августа, Мосэкомониторинг фиксирует снижение концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы в пять раз. «Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Как рассказали РБК синоптики, в ближайшие дни запах гари от пожаров в Рязанской области будет в основном ощущаться на юге и юго-востоке Москвы и области, а ночью, когда ветер ослабнет, выйдет на Зеленоград и Клин.