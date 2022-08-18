В ЦБ дали советы, как хранить сбережения в долларах на фоне санкций

После введения санкций против России сбережения в долларах перестали быть надежными, отмечает «Финансовая культура» — ресурс ЦБ. Специалисты разобрали ситуации, с которыми могут столкнуться россияне, хранящие деньги в валюте

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россиянам, которым нужно держать часть денег в валютах стран, применивших санкции против России, посоветовали обдумать открытие счета за рубежом, сообщается в Telegram-канале «Финансовая культура» (это информационно-просветительский ресурс, созданный Центробанком).

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — рекомендуют специалисты.

После введения санкций хранение денег в долларах в России перестало быть надежным способом сбережения: ограничения могут ужесточаться, а банки и ЦБ не смогут на это повлиять.

Эксперты разобрали возможные ситуации, с которыми могут столкнуться граждане, имеющие валютные счета. Например — если гражданин хочет держать деньги в долларах в российском банке, но тот ввел высокую комиссию за обслуживание счета. Санкции почти лишили российские банки возможности где-либо эти деньги разместить, а обездвиженные средства приносят убытки. Кроме того, не исключено, что ограничения будут ужесточены, а «возможности банков управлять этими средствами, даже просто перевести их в другой банк, станут еще меньше». Поэтому банки пытаются свести до минимума средства на валютных счетах своих клиентов путем комиссий.

«Что можно сделать, если вы хотите продолжать хранить деньги в конкретном банке: или открыть счет в валюте страны, которая не ввела санкции против России, или в рублях», — советуют специалисты.

Клиентам банков стоит взвесить, от чего они смогут получить большую выгоду для себя: от того что сохранят средства в долларах, но будут платить комиссию, рассчитывая на более выгодный курс в будущем, или поменяют американскую валюту на рубли при текущем курсе, избежав этой платы.

Читайте на РБК Pro Pro Нехватка 1С-специалистов стала катастрофой: где бизнес может взять кадры Нехватка 1С-специалистов стала катастрофой: где бизнес может взять кадры Прогнозы Pro Какие задачи компании выгодно делегировать самозанятым, а какие — нет Какие задачи компании выгодно делегировать самозанятым, а какие — нет Статьи Pro Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Инструкции Pro За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится Статьи Pro Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Инструкции Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи

Если клиент хочет перевести деньги в валюте со счета в одном российском банке на свой счет в другом, но за это взимается высокая комиссия, тогда ему следует открыть валютный счет и делать переводы в валютах стран, которые не ввели санкции, или в рублях. «Банки ограничивают переводы с помощью комиссий и лимитов потому, что их банки-корреспонденты в других странах ужесточают условия обслуживания, например сокращая разрешенное количество переводов в месяц через SWIFT. У банков нет возможности повлиять на своих партнеров, и нет другого способа переводов в иностранной валюте: они всегда проходят через корреспондентский счет в банке той страны, которая эту валюту эмитирует», — пояснил ресурс.

Если нужно перечислить валюту на свой счет или счет другого человека в банке другой страны, такая возможность есть во всех банках, которые не находятся под жесткими санкциями. Максимальная сумма, которую можно переслать, — $1 млн в месяц (или эквивалент в другой валюте).

Помимо того, специалисты напомнили, что Банк России ввел ограничения на снятие наличной иностранной валюты (1 августа регулятор продлил их еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года). Лимит установлен в $10 тыс. долларов или эквиваленте указанной суммы в евро. Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта этого года. ЦБ ввел такие ограничения из-за того, что поставки наличных в этих валютах в Россию запрещены. «То есть купить их ни ЦБ, ни банки не могут. Получается, что объем наличных долларов и евро в стране ограничен. Чтобы дать возможность людям получить деньги в той валюте, в какой они их хранили длительное время, и ввели эти ограничения», — пояснили они.

Валюту можно купить в кассе банка за рубли, отметили эксперты. Речь идет о тех деньгах, которые «банки получили уже после введения ограничений»: люди продали доллары из своих сбережений, вернулись из отпуска и поменяли валюту и т.д., уточнил ресурс.

ЦБ зафиксировал снижение валютизации депозитов с 14 до 11,5%. Таким образом, показатель обновил исторический минимум конца 2007 года (12,9%). Валютные вклады потеряли привлекательность для россиян из-за околонулевых ставок и стремления банков ограничить валютные операции путем комиссий, пояснил регулятор.

Как сообщал РБК представитель Банка России, за июнь—июль туда поступило более 1,5 тыс. жалоб от россиян на комиссии за хранение валюты.