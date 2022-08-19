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Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации Соединенными Штатами приема Швеции и Финляндии в состав альянса. Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня я передал на хранение депозитарию Североатлантического договора ратификационные грамоты США в качестве последнего шага в процессе ратификации Соединенными Штатами [принятия] Финляндии и Швеции в НАТО», — написал дипломат.

Ранее, 9 августа, протоколы о ратификации договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО подписал президент США Джо Байден. Сенат одобрил соответствующую резолюцию 6 августа. США стали 23 страной из 30 государств-членов альянса, ратифицировавшей присоединение.

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Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали его полноправными членами, такие же документы должны ратифицировать все входящие в НАТО страны. Власти двух государств подали заявки на членство в альянсе еще в середине мая, однако вокруг них возникла неопределенность: Турция отказалась поддержать решение Хельсинки и Стокгольма и потребовала от них выдать членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара считает эту организацию террористической. Также турецкие настаивали, чтобы Швеция и Финляндия закрыли организации, связанные со структурами РПК на своих территориях и дали стране гарантии. Турция со своей стороны обязалась не препятствовать вступлению этих стран в НАТО.

В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с финским коллегой Саули Ниинистё и шведским премьером Магдаленой Андерссон и договорился с ними по этому поводу. Однако затем президент уточнил, что Турция ратифицирует заявки стран лишь после выполнения обещаний.

Однако спустя два месяца, 11 августа, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия до сих пор не выполнили соглашение. Тогда же шведский телеканал SVT сообщил, что правительство собралось экстрадировать человека, чье имя содержится в списке людей, которых требует выдать Турция.

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Финские и шведские власти связывали стремление вступить в НАТО с российской спецоперацией, но подчеркнули, что оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности». В ответ президент России Владимир Путин заметил, что само вступление Швеции и Финляндии в блок не угрожает стране. Однако расширение инфраструктуры альянса на этих территориях «вызовет ответную реакцию», подчеркнул он.

Теги
США НАТО Швеция Финляндия Энтони Блинкен
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