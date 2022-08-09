Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Джо Байден подписывает протоколы (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома в Twitter.

В пресс-службе Белого дома указали, что перед подписанием документов глава государства разговаривал с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Президент Байден подтвердил, что США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также для сдерживания и противодействия агрессии или угрозе агрессии», — отметили в администрации президента по итогам его телефонного разговора с представителями обоих государств.

Сенат США одобрил резолюцию о ратификации данных протоколов 6 августа. По данным Reuters, за присоединение стран к военному альянсу проголосовали 83 сенатора, против — один. Таким образом, США пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. Страны подчеркивали, что решение связано с военной операцией России на Украине, однако оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».

По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.

Читайте на РБК Pro Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи Pro «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить Инструкции Pro «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям Саммари Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Статьи Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Инструкции Pro Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах Статьи

В конце июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Ниинистё и Андерссон, и стороны смогли договориться по вопросу вступления стран в альянс. Эрдоган впоследствии заявил, что ратифицирует их заявки только после того, как Хельсинки и Стокгольм выполнят данные Анкаре обещания.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, и пообещал симметричную реакцию от России.