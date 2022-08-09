Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома в Twitter.
В пресс-службе Белого дома указали, что перед подписанием документов глава государства разговаривал с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.
«Президент Байден подтвердил, что США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также для сдерживания и противодействия агрессии или угрозе агрессии», — отметили в администрации президента по итогам его телефонного разговора с представителями обоих государств.
Сенат США одобрил резолюцию о ратификации данных протоколов 6 августа. По данным Reuters, за присоединение стран к военному альянсу проголосовали 83 сенатора, против — один. Таким образом, США пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. Страны подчеркивали, что решение связано с военной операцией России на Украине, однако оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».
По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.
В конце июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Ниинистё и Андерссон, и стороны смогли договориться по вопросу вступления стран в альянс. Эрдоган впоследствии заявил, что ратифицирует их заявки только после того, как Хельсинки и Стокгольм выполнят данные Анкаре обещания.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, и пообещал симметричную реакцию от России.