Макрон подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве. И внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и общую европейскую безопасность», — цитирует сообщение газета.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовала за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО 2 августа: 209 депутатов выступили «за», 46 — «против».

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