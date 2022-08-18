Москва бросила на борьбу с пожарами сводные отряды поливомоечной техники
Московские власти отправили в Рязанскую область еще два вертолета Ка-32, а также отряды поливомоечной техники городских дорожных служб, сообщается на сайте мэра Москвы.
В локализации пожаров теперь задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32, пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК 117С-2. Отмечается, что Ка-32 может сбрасывать на очаг возгорания до 5 т воды, а Ми-26 — до 15 т.
«Кроме сил и средств пожарно-спасательного гарнизона столицы, на помощь Рязанской области прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб», — говорится в сообщении.
По словам заместителя столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в целом силы, направленные в Рязанскую область на помощь в борьбе с пожарами, увеличилась вдвое.
Накануне московские власти отправили на помощь в локализации и тушении возгораний в Рязанской области 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники. Это решение они приняли после жалоб жителей южной части столицы на запах гари. Рослесхоз объяснил его появление рязанскими пожарами. По данным ведомства, днем 17 августа в регионе было пять очагов возгорания общей площадью 185 га, из них 105 га — земли заповедников. По предварительной информации Рослесхоза, причиной возгораний стал антропогенный фактор.
Утром 18 августа запах гари достиг и северной части Москвы.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в настоящий момент действуют три очага возгорания площадью 181 га.