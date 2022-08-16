В Москве за пять лет планируют построить 12 путепроводов через МЦД

Фото: АГН «Москва»

В столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через пути Московских центральных диаметров (МЦД). Шесть уже в работе, два — на стадии проектирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, возводимые сейчас шесть объектов — это путепроводы через Смоленское направление в районе ул. Барклая, через Савеловское направление для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, над Октябрьской железной дорогой в месте ее пересечения с Ленинградским шоссе, а также путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский.

Еще два объекта, находящиеся в стадии проектирования, — это путепровод, который свяжет ул. Добролюбова и Складочную улицу над линией МЦД-2, а также связка на пересечении Октябрьского направления с МЦД-1 в районе ул. Академика Королева. Общая протяженность дорожного полотна в этих восьми проектах — свыше 2,2 км. Еще четыре путепровода находятся на этапе подготовки градостроительной документации.

Бочкарев обозначил место этих проектов в транспортной и градостроительной политике столицы: «Формирование единого транспортного каркаса предполагает связанность городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги». Он напомнил, что за десять лет, с 2011 по 2021 годы, в мегаполисе их уже построено 12 штук. Еще столько же будет возведено за предстоящие пять лет — по сути, скорость строительства мостов вырастет вдвое.

16 августа было открыто движение по очередному путепроводу. Он пролегает через железнодорожные пути будущей ветки МЦД-4 (Киевское направление) в Очаково-Матвеевском и связывает улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова. Мэр столицы Сергей Собянин, открывая путепровод, отметил, что проделана «большая нужная работа, для того чтобы связать разорванные части города, отдельные районы», а доступность района увеличивается в разы.

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Московские центральные диаметры в дополнение к уже существующим МЦД-1 и МЦД-2 пополнятся еще как минимум двумя направлениями. Так, МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный) планируют принять первых пассажиров в следующем, 2023 году.