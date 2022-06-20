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МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году. Что нужно знать про новые диаметры

Третий диаметр строят в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Четвертый — один из самых сложных диаметров, говорят в департаменте строительства Москвы

Станция &laquo;Минская&raquo; будущего D4 Станция &laquo;Славянский бульвар&raquo; D1 Станция &laquo;Сетунь&raquo; D1 Станция &laquo;Щукинская&raquo; D2 Станция &laquo;Аминьевская&raquo; будущего D4 Станция &laquo;Минская&raquo; будущего D4

Запуск пассажирского движения (первые этапы) на третьей и четвертой линиях Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) запланирован на 2023 год, сообщили РБК в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Московские центральные диаметры — транспортный проект Москвы и Московской области, который объединяет пригородные электрички и столичное метро и, по сути, образует линии наземного метро. Всего в рамках проекта планируется запустить пять сквозных маршрутов через центр столицы. Диаметры в отличие от обычных электричек проходят всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. На маршрутах созданы пересадки на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожные станции. Движение по первым двум маршрутам МЦД — Белорусско-Савеловскому (Одинцово — Лобня) и Курско-Рижскому (Нахабино — Подольск) — было запущено 21 ноября 2019 года.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, МЦД вместе с другими транспортными проектами столицы — МЦК и Большой кольцевой линией (БКЛ) — призваны «кардинально изменить транспортный каркас города» и сделать городской железнодорожный транспорт «доступным и комфортным для миллионов жителей Москвы и области».

МЦД-3 Зеленоград — Раменское

МЦД-3 представляет собой соединение двух железнодорожных направлений — Ленинградского и Казанского. Маршрут третьего диаметра протянется от Зеленограда на северо-западе Московской области до Раменского на юго-востоке от Москвы. Длина диаметра составит 85 км. Всего на МЦД-3 в перспективе будет 41 остановка, 14 из них будут пересадочными на метро и МЦК.

Для реализации проекта Московских центральных диаметров модернизируют существующую железнодорожную инфраструктуру — обновляют старые остановочные пункты, строят новые станции, реконструируют существующие участки, а также прокладывают новые пути.

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«МЦД, ставшие настоящим наземным метро для москвичей и жителей Подмосковья, внесли новые требования по обслуживанию пассажиров. В ожидании поезда они больше не стоят под дождем и снегом — их укрывают навесы на всю длину платформы, а к электричке можно добраться по эскалаторам и лифтам. Плюс во всех вестибюлях — удобные билетные кассы, туалеты. На смену старым пригородным платформам на остановках электричек фактически возводятся мини-вокзалы. Строятся и реконструируются эти вокзалы на средства федерального бюджета, Москвы и ОАО «РЖД», — заявил Загрутдинов.

В рамках МЦД-3 в 2020 году был открыт новый остановочный пункт Ховрино. В настоящее время продолжается реконструкция станции Крюково со строительством нового пассажирского терминала и новых пассажирских платформ, а также реконструкция станции Раменское. Завершить работы на этих объектах власти планируют в 2023 году.

Кроме того, ведется строительство двух железнодорожных путепроводных развязок в районе остановочного пункта Малино и на станции Ховрино. Их также планируют открыть в 2023 году. Реконструкцию участка Москва-Товарная-Октябрьская — Николаевка — Москва-2-Митьково — Москва-Пассажирская-Казанская со строительством дополнительных главных путей планируют завершить также в 2023-м. Кроме того, рассматривается перспектива строительства нового остановочного пункта Митьково недалеко от станции метро «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линии.

Маршрут третьего диаметра пройдет в обход двух вокзалов, что, по замыслу столичных властей, должно снизить нагрузку на станцию метро «Комсомольская». В то же время проект МЦД-3 реализуют в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. До конца 2024 года РЖД планируют реконструировать остановочные пункты Петровско-Разумовская и Рижская, а также частично реконструировать девять существующих остановочных пунктов на Октябрьской железной дороге (Фирсановка, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная, Ховрино, Останкино).

В Москве высокоскоростные поезда помимо Ленинградского вокзала будут делать остановки на станциях Крюково (Зеленоград), Петровско-Разумовская и Рижская. Это даст возможность отправляться в Санкт-Петербург не только с Ленинградского вокзала, а пассажирам, прибывающим из Санкт-Петербурга, пересаживаться на городской транспорт, не доезжая до центра города.

Запуск МЦД-3, как ожидается, разгрузит участки Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий московского метро. Третий диаметр должен будет улучшить транспортное обслу­жи­вание жителей 24 районов Москвы.

МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный

Общая длина четвертого диаметра МЦД (Киевское и Горьковское направления) составит 86 км. На этой ветке в перспективе будут 39 станций, из которых 18 будут пересадочными на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. МЦД-4 свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

В настоящее время на МЦД-4 строятся и реконструируются 13 станций: Каланчевская, Лесной городок, Переделкино, Минская (второй этап строительства), Очаково, Мещерская, Поклонная, Кутузово, Камушки, Беговая, Белорусский вокзал, Ольгино, Железнодорожная, рассказали в департаменте строительства Москвы.

В 2020 году завершили строительство нового остановочного пункта Санино, а также реконструкцию еще трех — Победа, Мичуринец и Крекшино. В 2021-м реконструировали остановочные пункты Внуково, Апрелевка, Кокошкино, Матвеевская и открыли новый — Аминьевская. В 2022 году завершили первый этап строительства нового остановочного пункта Минская и открыли после реконструкции остановочный пункт Толстопальцево.

Столичные власти называют МЦД-4 одним из самых сложных диаметров. Для его запуска строится соединительная ветвь, чтобы связать между собой Киевское и Смоленское направления. Длина соединительной ветви составит около 4,2 км. Она начнется в районе Поклонной горы, пройдет через территорию «Москва-Сити» и выйдет к Белорусскому вокзалу. Кроме того, на соединительной ветви строят самую длинную железнодорожную эстакаду длиной 2 км.

«Проект МЦД по-прежнему остается для нас одним из приоритетных. С начала года уже закончили реконструкцию станции Толстопальцево, открыли новый пригородный вокзал Минская. Всего до конца года появится десять новых и реконструированных вокзалов. Много работаем над тем, чтобы пересадки с МЦД были быстрыми и удобными. Строим крупные ТПУ, связываем диаметры с наземным транспортом. В целом создаем единое транспортное пространство для удобства сотен тысяч москвичей и жителей области», — говорил мэр Москвы Сергей Собянин в конце мая.

По расчетам столичных властей, открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслу­жи­вание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железно­дорожного и других близлежащих населенных пунктов. Запуск четвертого диаметра, как ожидается, разгрузит участки Солнцевской, Филевской, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской и Калининской линий столичной подземки.

Что в перспективе

В будущем столицу и города ближайшего Подмосковья свяжет пятый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-5). Он протянется от Пушкино до Домодедово. Предполагается, что на нем будут 33 станции, восемь из которых будут пересадочными на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Длина маршрута составит 72 км.

По словам Собянина, Московские центральные диаметры «вывели столичный транспорт на новый уровень». «Там, где годами были маленькие полустанки, появились большие городские вокзалы. Вместо старых электричек — бесшумные поезда с климат-контролем. С приходом МЦД мы ввели единую тарифную систему и люди стали экономить на поездках», — сказал мэр. Запуск новых диаметров, по его словам, откроет новые возможности для развития Москвы и области.

Теги
Москва транспорт железнодорожный транспорт Строительство метрополитен Подмосковье

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