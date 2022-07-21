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В мэрии рассказали о ходе строительства путепровода на улице Барклая

Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и возводимый северный дублер Кутузовского проспекта в районе ул. Барклая готов на 70%, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет вдоль путей МЦД-1 (Смоленское направление МЖД) от Делового центра до МКАД и призван разгрузить одну из ключевых вылетных магистралей города. Вместе с возведением дублера, отметил Бочкарев, реконструируется и прилегающая к нему дорожная сеть. В рамках этой задачи и строится новый путепровод длиной 205 м по улице Барклая в Филях — вместо старого 39-метрового.

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Фото:Павел Кассин / ТАСС

К настоящему времени смонтированы и укрупнены все блоки металлического пролетного строения, стыки поперечных балок находятся в стадии завершения, монтаж оставшихся семи практически выполнен и на днях установлена на опору последняя из них. Об этом рассказала Анна Меркулова, гендиректор группы компаний «Моспроект-3», специалисты которой занимались разработкой проекта.

Андрей Бочкарев добавил, что сейчас ведется подготовка поверхности опор под окраску, а также прокладываются коммуникации. Он приводит такие данные: всего в рамках проекта переустраивают 988 м теплосетей, возводятся 163 опоры уличного освещения, четыре светофорных объекта, благоустраивается территория площадью почти 53 тыс кв. м. Завершено строительство первого пешеходного перехода — смонтированы лифты, на 90% выполнены работы по облицовке. На втором переходе идет строительство первого из четырех лестничных сходов, уточнил Бочкарев.

Работы по сооружению северного дублера Кутузовского проспекта начались в 2019 году. Трасса призвана улучшить транспортную доступность пяти районов: Дорогомилово, Филевского парка, Фили-Давыдково, Можайского и Кунцево. А путепровод на пересечении с МЦД-1, важность которого для горожан отметил мэр столицы Сергей Собянин, соединит Кутузовский проспект и Большую Филевскую улицу.

Теги
Кутузовский проспект путепровод Андрей Бочкарев реконструкция
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