Диаметры и кольца: на Moscow Urban Forum показали будущее столицы

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Открывшийся в Москве 1 августа ежегодный Moscow Urban Forum впервые проходит в рамках всеобъемлющей выставки — «Город для каждого». В течение трех недель, вплоть до 21 августа, посетители столичного Манежа смогут оценить масштаб трансформации городской жизни за последние десять лет, а также ознакомиться с амбициозными планами градостроителей на ближайшую перспективу. По словам организаторов, выставка градостроительных и инфраструктурных проектов стала одним из крупнейших и самым долгосрочным проектом за 11 лет существования форума.

«Мы постарались на этой площадке представить все крупнейшие, самые масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать», — заявил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин. После открытия выставки экскурсию для журналистов по самым интересным ее экспонатам провел глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дорожное строительство: федеральный узел, фуры, ТПУ и офисы

Первый стенд Депстроя посвящен созданию сквозных магистралей через столицу. В первую очередь, это проект Московского скоростного диаметра (МСД) — по сути, это объединение почти готовой Северо-Восточной и строящейся Юго-Восточной хорд. Дороги на Казань, Санкт-Петербург и Белгород соединятся в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов».

«Дорожная карта» (макет строительства магистралей) разбита по годам и начинается с 2010 года, когда в столице утвердили стратегию транспортного развития города. Ее результатом должно стать формирование к 2023 году «основного транспортного каркаса Москвы», как назвал его Загрутдинов. Участники форума могут погрузиться в «каркас» визуально и виртуально: с помощью VR-технологий. Системообразующими станут четыре проекта: Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада и упомянутый Московский скоростной диаметр.

Когда строительство хорд будет завершено, появится несколько сотен новых маршрутов и вариантов передвижения. Например, в два раза сократится перепробег транспорта по направлению Юг — Северо-Запад, в 1,5 раза по направлению Северо-Запад — Восток. На 30% вырастет пропуская способность транспортных коридоров, проходящих через территорию столичного региона за счет разгрузки МКАД, ЦКАД и ТТК. До 20% МСД разгрузит Садовое кольцо, МКАД и ТТК.

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Конфигурацию МСД стенд Депстроя показывает в разделе «итоги», как она сложится к 2023 году. «У нас получается бессветофорное транспортное движение мирового масштаба. В основном оно рассчитано для жителей Москвы и столичного региона, и мэром недавно принято решение, что транзитный транспорт будет проходить по МСД на платной основе», — отметил Загрутдинов. Для москвичей и жителей Подмосковья проезд по магистрали будет свободным.

По словам Загрутдинова, как МСД, так и столичный «транспортный каркас» в целом предназначены в первую очередь для пассажирского транспорта, личного и общественного. Но вытеснение транзитных грузовых потоков из Москвы тоже сопровождается дорожным строительством: логистика медленно, но верно перебирается с окраин МКАДа за ЦКАД.

После завершения строительства «транспортного каркаса» в 2023 году Москва продолжит внутригородское, межрайонное дорожное строительство, формирование поперечных связей в городской агломерации. Причем в тесной увязке с городским внеуличным транспортом — метро, МЦД, МЦК и Большим кольцом. Загрудтинов приводит такие цифры: суммарная протяженность всех хордовых магистралей составит 363 км, в том числе 189 искусственных сооружений и 81 пешеходный переход, протяженность прямого хода составит 138 км. Хорды и рокада улучшат связанность 9 округов Москвы и 73 районов с населением порядка 11,4 млн человек, а также кварталы реновации.

Сейчас в стадии строительства находятся восемь путепроводов: в районе 24-25 км Ленинградского шоссе, Старо-Рублевский, Дмитровский путепровод, «Текстильщики-1», путепровод через ж/д пути МЦД-1 на ул. Барклая и через пути Савеловского направления, соединяющего улицу 800-летия Москвы с Инженерной. Также два объекта находятся на стадии проектировании: вблизи улицы Академика Королева и улицы Хачатуряна. После 2026 года, на следующем этапе программы, в разработку уйдут еще пять. Путепроводы будут возводиться в районах Бутырский, Останкинский, Тимирязевский, Таганский и Лефортово. 18 путепроводов за 10 лет: как развивается транспортная система Москвы Общество

Отдельным интерактивным макетом департамент строительства Москвы представил проекты ТПУ. Уже существующие или перспективные транспортно-пересадочные узлы проектируются с учетом жилищной и офисной застройки, чтобы транспортная инфраструктура сопрягалась с местами проживания людей и «местами приложения труда». На макете обозначены 67 ТПУ. Горожанин или будущий инвестор может изучить особенности каждого и, например, определиться с выбором участка или офиса под будущее производство или жилье. В свое время в связке с транспортно-пересадочной инфраструктурой формировались и кварталы реновации.

Интерактивная карта столичных ТПУ (Фото: Андрей Шиляев для РБК)

Реновация: пик первой волны и перспектива следующей

Посвященные реновации интерактивные стенды Moscow Urban Forum опознать проще всего — по старинным уличным указателям и небольшой копии стандартной квартиры в «хрущевке»: с люстрой, ковром и телевизором. Но макет этот скорее для селфи и ностальгии, а рядом — VR-очки, экраны и виртуальный тур по новым квартирам. Отдельный блок детально рассказывает о смене технологий жилищного строительства.

Фото: Андрей Шиляев для РБК

Программа реновации была запущена в Москве ровно пять лет назад, 1 августа 2017 года, и на данный момент в работе находится 556 стартовых площадок площадью свыше 8 млн кв. м. Это и само жилье, и новая инфраструктура к нему — так называемые «кварталы реновации». Правда, без увязки к транспортной инфраструктуре, за которой нужно вернуться на предыдущий стенд.

Как заявил на открытии форума Сергей Собянин, программа жилищного строительства «позволила за последний десяток лет переселиться в новые квартиры около 1,5 млн москвичей», а реновация ветхого жилья обеспечит новой современной жилплощадью еще 1 млн человек.

За пять лет программы реновации в Москве, которую глава Депстроя назвал беспрецедентной по мировым меркам, была сформирована нормативная база, утверждены этапы строительства, список из 5175 домов, стандарты отделки и благоустройства. На сегодняшний день введено 2,6 млн кв. м. нового жилья, в новые квартиры переселились 65 тыс. москвичей, сообщил Загрутдинов. Но к 2025 году темпы предполагается нарастить втрое — с 1 млн «квадратов» в год до более чем 3 млн. Если к данному моменту столица снесла 110 ветхих домов, то через два-три года будут сносить по 200–300 зданий ежегодно.

Фото: Андрей Шиляев для РБК

Как заверил Загрутдинов, реновация идет по строго намеченным срокам: Москва уже ввела в строй 26 домов на более чем 5 тыс. квартир. На данный момент переехало уже 65 тыс. человек, к концу года эта цифра достигнет 100 тыс., а через два года будет переселено 250 тыс. человек.

Комментируя возможность второй волны реновации, глава Депстроя ответил, что москвичи поверили в программу, дома заселяются оперативно, а значит, необходимо выдержать заданные темпы, прежде чем говорить о «втором сезоне». По его словам, к этому моменту 6 тыс. человек переселились в опережение городского плана. Это даже не позволяет всерьез задумываться о коммерческой реализации жилья в домах, возводимых по реновации — процент отказа от квартир небольшой, сообщил Загрутдинов.

Медицинский кластер и четырехзвездочные клиники Москвы

После «выбора» жилья на выставке «Город для каждого» есть возможность ознакомиться с социальной инфраструктурой столицы, и в первую очередь — со строительством и реконструкцией объектов здравоохранения. Рафик Загрутдинов сообщил, что сейчас в столице находятся в работе одновременно 30 объектов площадью свыше полумиллиона квадратных метров, назвав этот объем строительства беспрецедентным, а объекты — уникальными, знаковыми и высокотехнологичными.

С каждым из объектов можно ознакомиться прямо в Манеже. Отдельный стенд — интерактивная карта Москвы с «зуммированием» каждой клиники вплоть до интерьера и медоборудования. Отдельно — VR-очки и виртуальный тур по некоторым из объектов. Например, на примере реконструируемого института им. Склифосовского (вернее, его виртуальной модели) видно разбиение приемных помещений на «желтую», «красную» и «зеленую» зоны. Новые стандарты разделения потоков предусматривают обустройство вертолетной площадки для приема критических пациентов, отдельные помещения для более «легких» случаев, отдельные — для ожидания родственников и оказания им психологической помощи.

«Шлюзы» для приема как экстренных, так и обычных пациентов возводятся во всех ведущих столичных больницах, от Боткинской до Филатовской. Строительные стандарты и интерьерные детали позволят медикам, пациентам и их гостям ощущать себя не в «тяжелой зоне» больницы, а в комфортном помещении, где все способствует эффективной работе врачей и быстрому выздоровлению пациентов. По сути, рассказал Загрутдинов, приемные покои должны соответствовать гостиничному стандарту «четыре звезды».

В московском Международном медицинском кластере, который возводится в Сколково, речь идет уже о четырехзвездочном отеле в буквальном смысле. Он предусматривает филиалы ведущих иностранных клиник и российские образовательные, научные и медицинские организации соответствующего уровня. По словам Загрутдинова, несмотря на западные санкции, Москва завезла и установила все необходимое оборудование.

Рафик Загрутдинов у макета Международного медицинского кластера (Фото: Андрей Шиляев для РБК)

Строительство: переход в «цифру»

Если медицина еще только адаптируется к новой экономике, то строительный комплекс Москвы реализует импортозамещение на опережение: так, в Манеже можно увидеть отечественную дорожно-строительную технику. Но главная задача, которую решает сейчас Москва, — цифровизация строительства на всех этапах, от проектирования и конструирования до эксплуатации.

Фото: Андрей Шиляев для РБК

Рафик Загрутдинов продемонстрировал концепт «цифрового двойника» для любого строительного объекта, разработанный Центром компетенций столичного Депстроя. На стенде он представлен на примере образовательного кластера «Ломоносов»: полностью оцифрованный проект самого здания загружается в базу одновременно с проектами сопряженных инженерных систем, позволяя согласовывать работу специалистов — не офлайн, методом проб и ошибок, а в режиме реального времени, тем самым сокращая время проектирования.

Участники команды разрабатывают проект, а искусственный интеллект корректирует их действия, избавляя от дорогостоящих ошибок. Следующим шагом идет строительство и, соответственно, цифровой контроль всех его этапов. Согласование документации с надзорными, государственными органами и с подрядчиками, заказчиками, поставщиками тоже ведется в электронной форме, позволяя экономить и время на пробег бумажных документов, и саму бумагу. Необходимые чертежи поступают строителям непосредственно на планшет, поправки и замечания от строительного надзора — тоже. Система способна учитывать наличие, количество и даже местонахождение инструментов, вплоть до шуруповертов. Она допускает даже интеграцию с камерами, которые устанавливаются на касках строителей: они могут работать на пропускной режим и учет рабочего времени, а могут и использоваться для контроля строительства и соблюдения техники безопасности.

Загрутдинов сообщил, что Минстрой России поставил задачу превратить проект цифровизации в федеральный и сделать его открытым. Многие строительные компании разрабатывают собственный софт, однако задача московского департамента строительства и Центра компетенций — задать ему единые стандарты и предложить уникальные решения из рук отечественных специалистов, уйдя от импортозависимости. Глава столичного Депстроя сообщил, что подрядные организации уже обязаны вести договоры в «цифре», и специалисты департамента ждут их для консультаций, обучения на бесплатных семинарах. Цифровизация — залог конкурентоспособности и успеха игроков строительной области, подчеркнул Загрутдинов. И добавил: «Им надо просто с нами работать».