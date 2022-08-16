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Пандемия коронавируса ,  

В России второй день подряд снизилось число новых случаев COVID-19

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с этим заболеванием.

Госпитализированы 3411 человек, 59 умерли.

Накануне, 15 августа, число выявленных случаев за сутки составило более 25 тыс., то есть на 16 августа оно снизилось более чем на 5%. Пик по количеству ежесуточных заражений за последние почти пять месяцев пришелся на 14 августа, тогда число новых случаев за предыдущие сутки достигло около 29 тыс.

Больше всего случаев инфицирования за 24 часа выявили в Москве (5530) и Санкт-Петербурге (3776). В остальных регионах нет более 1 тыс. заболевших, менее ста случаев — в 33 субъектах.

Всего с начала пандемии число выявленных случаев составляет более 18 млн 930 тыс., умерли свыше 383 тыс. человек. Росстат, который учитывает как летальные исходы от COVID-19 напрямую, так и случаи, где заболевание было диагностировано на момент смерти, указывает, что с начала пандемии по июль текущего года умерли более 820 тыс. человек.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал подъем заболеваемости в стране «очередным этапом» пандемии и призвал россиян вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться. В некоторых регионах уже решили вернуть требование об обязательном ношении масок в общественных местах (например, в Бурятии), в других субъектах (Санкт-Петербург, республика Алтай) мера носит рекомендательный характер. Призывы ревакцинироваться звучат на фоне значительного снижения уровня коллективного иммунитета в стране, до 7,4%.

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