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Месячная смертность от COVID-19 в России с начала года снизилась в 9 раз

В июне смертность от COVID-19 на фоне в разы снизившейся заболеваемости оказалась близка к минимальным значениям
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России в июне 2022 года от COVID-19 как от основной причины умерли 3693 человека, следует из обновленных данных Росстата, поступивших в РБК. Если учитывать случаи, когда коронавирус был диагностирован на момент смерти, но не был ее основной причиной, то в июне с COVID-19 умер в общей сложности 4991 человек.

В январе 2022 года COVID-19 стал основной причиной 32 393 смертей. Таким образом, за полгода месячная смертность от COVID-19 сократилась почти в девять раз.

В январе был зафиксирован быстрый рост заболеваемости COVID-19: с 1 января по 31-е число количество ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции выросло с 19 тыс. за сутки до 124 тыс. за сутки. До этого с середины ноября в России фиксировался спад заболеваемости COVID-19: ежесуточное число выявленных заболевших на середину ноября составляло около 40 тыс.

В июне 2022 года заболеваемость COVID-19 держалась на стабильном уровне: от 3 до 4 тыс. выявленных заболевших в сутки.

3693 смерти от COVID-19 за месяц — это, предположительно, минимальный показатель месячной смертности с первых месяцев распространения COVID-19 в России. Меньше смертей было зафиксировано лишь в апреле 2020 года. Однако однозначное сравнение этих показателей может быть некорректно в связи с тем, что Росстат после обновления методики подсчета смертности за 2020 год привел обновленные данные лишь за целый год в сумме, без разбивки по месяцам. До этого число умерших от COVID-19 как основной причины в апреле 2020 года оценивалось в 1748 человек.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения с 1 июля, объяснив это стабильным снижением заболеваемости в течение нескольких месяцев.

Однако в июле заболеваемость COVID-19 вновь начала расти. 5 августа в России выявили 18 555 новых случаев заболевания коронавирусом. Это наибольшее число новых заболевших с 1 апреля, когда в стране их выявили 19 164. Накануне, 4 августа, выявили 17 126 новых случаев.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
COVID-19 коронавирус смертность
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