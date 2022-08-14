В России вторые сутки подряд выявили более 28 тыс. заболевших COVID-19

В больницы попали 1,7 тыс. человек. Умерли 54 зараженных коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 28 982 человека, сообщает оперативный штаб. Последний раз более 28 тыс. новых случаев фиксировали накануне, тогда COVID-19 выявили у 28 694 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализировали за прошедшие сутки 1790 человек, что на 35,2% меньше по сравнению с 13 августа, когда число доставленных в больницы составило 2761 человек.

Кроме того, за сутки по стране от коронавируса выздоровели 14 942 человека, 54 человека скончались.

Всего с начала пандемии, по подсчетам оперштаба, в России выявили 18,8 млн случаев заражения, 383 тыс. человек умерли. При этом по подсчетам Росстата, с начала пандемии с COVID-19 в стране умерли 820 тыс. человек — статистическая служба учитывает случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти.

Заболеваемость коронавирусом в России вновь начала расти со второй половины июля. Если за минувшие сутки выявили более 28 тыс. заболевших, то еще 15 июля показатель находился на отметке 4,4 тыс. При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4%.

Глава Татартана Рустам Минниханов накануне, 13 августа, заявил, что могут вновь ввести масочный режим в учреждениях всех форм собственности.



«С учетом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятые решения о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах организаций и учреждений всех форм собственности», — сказал Минниханов.

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В Роспотребнадзоре при этом заявили, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости.