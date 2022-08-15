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Пандемия коронавируса ,  

В России за сутки выявили более 25 тыс. случаев COVID

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

После выявления более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом два дня подряд за прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 273 заболевших COVID-19, следует из данных оперштаба.

В больницы попали 1581 человек, что на 11,7% меньше по сравнению с предыдущим днем, а выписалось в связи с выздоровлением на 3,1% больше — 15,4 тыс. пациентов. Подтверждено 53 смерти.

Больше всего случаев заражений зафиксировали в Москве (5734), Санкт-Петербурге (3782) и Подмосковье (1597). В Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах не выявили ни одного заболевшего.

В России вторые сутки подряд выявили более 28 тыс. заболевших COVID-19
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Заболеваемость коронавирусом в России вновь начала расти спустя несколько дней после отмены всех антикоронавирусных ограничений в стране в начале июля и увеличилась более чем в шесть раз — еще 15 июля этот показатель находился на отметке 4,4 тыс.

Тем не менее в Роспотребнадзоре заявили, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. По мнению заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академика РАН Сергея Нетесова, в ближайшие неделю-две в России пройдет пик заболеваемости COVID-19, и она пойдет на спад.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

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