Лавров заявил, что операция заставит Запад отказаться от однополярности
Россия рассчитывает на то, что завершение военной операции заставит Запад отказаться от идеи продвигать однополярный мир. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Омане. Трансляция доступна на странице телеканала «Россия 24» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы надеемся, рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижению всех поставленных в ее рамках целей будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и нарушать принципы устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств. И заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании Соединенных Штатов и их союзников», — заявил Лавров.
Также он сообщил, что Россия подробно проинформировала Оман о ходе военной операции на территории Украины и о «геополитическом преломлении этой ситуации».
«Цели нашей спецоперации мы не скрываем, о них неоднократно говорил президент Российской Федерации, в том числе 9 мая, в ходе парада на Красной площади. Эти цели заключаются прежде всего в защите жителей Донецкой и Луганской народных республик от киевского неонацистского режима, обеспечения гарантий того, что с территории Украины Запад не будет выстраивать военные угрозы для безопасности Российской Федерации», — сказал Лавров.
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