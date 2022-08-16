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Глава Крыма выехал в село Майское после сообщений о взрыве и пожаре

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Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское под Джанкоем, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал он.

В крымской Новофедоровке после взрывов на аэродроме ввели режим ЧС
Общество
Фото:Mulch / ТАСС

По словам источника «РИА Новости» в силовых структурах Крыма, в Джанкойском районе после взрыва загорелась трансформаторная подстанция.

Днем 9 августа произошло несколько взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму, где находится военный аэродром Саки. В Минобороны заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Позднее в поселке был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту взрывов на аэродроме было возбуждено уголовное дело, в рамках которого идет расследование.

Теги
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