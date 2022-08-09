В районе поселка Новофедоровка в Крыму выставили оцепление в 5 км

Ранее Минобороны сообщило о детонации боеприпасов в районе аэропорта Новофедоровки. По словам главы Крыма, «безопасная зона» необходима, чтобы исключить возможность ранения местных жителей

Сергей Аксенов (Фото: РИА Новости)

В районе поселка Новофедоровка на западе Крыма, где ранее произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км, сообщил глава республики Сергей Аксенов.



«В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», — заявил он.

Аксенов добавил, что на месте взрывов работают бригады скорой помощи и санавиация, а говорить о пострадавших «пока рано». «По мере поступления новых данных буду сообщать о развитии ситуации», — добавил он.

О взрывах со стороны аэродрома в районе Новофедоровки стало известно в районе 15:20 мск. Минобороны в качестве причины назвало детонацию нескольких авиационных боеприпасов. После этого на аэродроме начался пожар, его тушат, добавили в министерстве. «В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — утверждали в военном ведомстве.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что, по предварительным данным, взрывы произошли далеко от курортной зоны, пострадавших и погибших среди туристов нет.

После инцидента в одном из украинских Telegram-каналов опубликовали «указ президента Владимира Путина», в котором говорилось, что в Крыму с 10 августа будет введен режим ЧП на 60 суток. Советник Аксенова Олег Крючков назвал эту информацию фейком. «Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — заявил он.



Крючков уточнил, что никто из гражданских при взрыве не пострадал. По его словам, из близлежащих домов эвакуировали около 30 человек: их расселят в пансионатах и гостиницах.