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В КНДР сочли недопустимыми слова генсека ООН о ядерном разоружении

Заявления генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гуттериша о необходимости ядерного разоружения КНДР являются недопустимыми, заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Гён, передает ЦТАК.

Речь идет о заявлении Гутерриша в ходе визита в Южную Корею, когда он обсуждал с президентом республики Юн Сок Ёлем вопросы нераспространения ядерного оружия и денуклеаризации Корейского полуострова. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу полную поддержку полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, особенно Северной Кореи, и сказать, что эта цель очень принципиально важна для нас для достижения региональной безопасности, мира и стабильности», — сказал он тогда.

По мнению Ким Сон Гёна, это заявление противоречит обязанностям генсека, поскольку в нем нет «беспристрастности и справедливости» и оно не может представлять «справедливую позицию международного сообщества». Северокорейский дипломат отметил, что CVID (полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация) — это нарушение суверенитета КНДР, и Пхеньян это категорически отвергает.

«Подчеркиваю, что обладание КНДР ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства и народа от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США», — заявил Ким Сон Гён.

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Гутерриш неоднократно призывал страны с ядерным арсеналом вернуться на путь разоружения и говорил, что единственной гарантией того, что ядерное оружие не будет использовано — его полная ликвидация.

В КНДР в то же время допускали использование ядерного оружия в ответ на возможные атаки Южной Кореи. В Сеуле говорили, что у военных сил Южной Кореи есть достаточное количество и различные типы ракет, которые могут «точно и быстро поражать любые цели в Северной Корее». Также в Южной Корее собирались совершенствовать систему противоракетной обороны, чтобы отвечать на «ракетные угрозы Севера».

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В 2018 году США и КНДР начали переговоры по односторонней денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности и снятие с нее санкций. Однако позже Пхеньян обвинил Вашингтон в затягивании переговоров и назвал сделку «уловкой». В начале 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «денуклеаризации полуострова не будет никогда», если США не откажутся от враждебной политики по отношению к КНДР.

Теги
ядерное разоружение КНДР Антониу Гутерриш
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