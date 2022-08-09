Координационный центр разрешил еще двум судам с зерном выйти из Украины

Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ООН.

«Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в заявлении.

Речь идет о двух судах: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64 720 т кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 т подсолнечного масла) — пункт назначения Стамбул. В общей сложности груз будет состоять из 70 200 т.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при посредничестве ООН 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичное соглашение отдельно от России.

В соответствии с документами стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие.

Первое судно с зерном покинуло украинский порт 3 августа. Им стал сухогруз azoni под флагом Сьерра-Леоне. Еще три сухогруза — Navistar, Rojen и Polarnet — покинули украинские порты утром 5 августа.

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7 августа из украинских потов отправились еще четыре судна: сухогрузы Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Mind. Mustafa Necati с подсолнечным маслом направляется в Италию, Star Helena с сеянцами подсолнечника — в Китай. Glory, которое перевозит кукурузу, направляется в Стамбул, а Riva Mind с кукурузой — в Искендерун.

Накануне Минобороны России заявило, что в общей сложности Украину покинули 16 иностранных сухогрузов и танкеров. По данным ведомства, заблокированным остается еще 61 судно из 14 стран.