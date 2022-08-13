Два судна с украинской кукурузой и семенами подсолнечника покинули порт Черноморск

Два судна с кукурузой и семенами подсолнечника покинули Украину

Судно Fulmar S (Фото: Сергей Смолинцев / Reuters)

Два судна с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск, чтобы доставить груз в Турцию, сообщило в Twitter Минобороны Турции.

«Судно Fulmar S под флагом Барбадоса перевозит 12 тыc. т кукурузы из Черноморска в Искендерун (город на юге Турции. — РБК). Судно, перевозившее 3 тыс. т семян подсолнечника, также отправилось из Черноморска в Текирдаг (город на северо-западе Турции. — РБК)», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции добавили, что 13 августа на Украину прибудет судно для погрузки зерна.

Соглашение по «зерновой сделке» было подписано Россией и Украиной отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления.

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 3 августа. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. т кукурузы отправился в Ливан. После этого украинские порты покинуло еще как минимум 17 иностранных сухогрузов и танкеров. По данным российского Минобороны на 8 августа, заблокированным оставалось еще 61 судно из 14 стран.