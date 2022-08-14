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Киев сообщил об отправке первой гуманитарной партии зерна в рамках сделки

Власти Одессы сообщили об отправке первой гуманитарной партии зерна в Эфиопию
Из порта Южный вышел сухогруз Brave Commander с 23 тыс. т пшеницы. Судно зафрахтовала Всемирная продовольственная программа ООН, чтобы забрать зерно для стран, пострадавших от продовольственного кризиса
Судно Brave Commander
Судно Brave Commander (Фото: Сергей Смолинцев / Reuters)

Из порта Южный под Одессой вышло зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН судно Brave Commander, которое доставит украинское зерно в Эфиопию. Об этом в видеообращении в своем Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко рассказал, что посетил порт вместе с главой Министерства инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Тот написал в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что на судно загрузили более 23 тыс. т пшеницы.

Министр отметил, что Эфиопия второй год подряд страдает от засухи и вооруженного противостояния. «Продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно», — написал он.

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Судно Razoni

Судно Brave Commander прибыло в порт Южный в пятницу, 12 августа. В ООН отметили, что оно доставит первый груз по линии гуманитарной продовольственной помощи в рамках «Черноморской зерновой инициативы» (зерновой сделки, которую Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН в Стамбуле). ВПП закупила первые 30 тыс. т украинской пшеницы для стран, пострадавших в результате глобального продовольственного кризиса. Максимальная вместимость Brave Commander — 23 тыс. т, в ООН ожидают, что остаток в ближайшее время отправится на другом судне.

Соглашение, подписанное 22 июля, подразумевает, что Киев сможет вывозить зерно через три порта — Одессу, Черноморск и Южный. В рамках сделки стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления.

Первым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору после начала российской военной операции, стал сухогруз Razoni. Он должен был доставить 26 тыс. т кукурузы в Ливан, но Бейрут, который собирался купить груз, отказался от него, объяснив это задержкой сроков доставки. По данным Reuters, 14 августа судно подошло к сирийскому порту Тартус.

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