Еще четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору

Судно Mustafa Necati, груженное 6 тыс. т подсолнечного масла, отправится в Италию, Star Helena с 45 тыс. т сеянцев подсолнечника — в Китай, Glory с 66 тыс. т кукурузы — в Стамбул, а Riva Mind с 44 тыс. т кукурузы — в Искендерун

Сухогруз Glory (Фото: Nina Lyashonok / AP)

Еще четыре судна вышли из украинских портов Одессы и Черноморска по зерновому коридору, сообщает Минобороны Турции в Twitter. Сухогрузы Mustafa Necati, Star Helena и Glory отшвартовались от порта Черноморска, а Riva Mind — Одессы.

Судно Mustafa Necati, груженное 6 тыс. т подсолнечного масла, отправится в Италию, Star Helena с 45 тыс. т сеянцев подсолнечника — в Китай. Glory, перевозящее 66 тыс. т кукурузы, должно прийти в Стамбул, а Riva Mind с 44 тыс. т кукурузы — в Искендерун.

Суда встанут на якорь к северу от Стамбула для досмотра.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном, вышедшим из украинского порта по зерновому коридору. Это произошло 1 августа. Он вез кукурузу в Ливан. Позднее еще три судна покинули черноморские порты.

6 августа в украинском порту пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз. Судно под флагом Барбадоса Fulmar S прибыло из турецкого города Бандырма.

Россия и Украина договорились о вывозе украинского зерна в конце июля при посредничестве Турции и ООН. Стороны договорились создать безопасный морской коридор для прохода коммерческих кораблей с зерном из Черноморска, Одессы и Южного. Российская сторона гарантировала безопасное продвижение сухогрузов и обещала не пользоваться ситуацией в военных целях.