Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
В России впервые с конца марта выявили более 20 тыс. случаев COVID Общество, 11:40
Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена Pro, 11:33
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:30
Роскомнадзор заблокировал Patreon Политика, 11:25
Еще четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору Политика, 11:12
Медведев рассказал о помогшем ему кровотечении в финале турнира в Мексике Спорт, 11:11
Горчичники, банки, березовый сок: что из этого действительно работает Pro, 11:05
Аркадия Дворковича переизбрали президентом FIDE Спорт, 11:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как в мире отреагировали на визит Пелоси на Тайвань. Видео Политика, 11:00
Тайвань сообщил о возобновлении полетов и судоходства Политика, 10:54
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 10:45
Хилл нокаутировал Сантоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Спорт, 10:36
Почему Марк Цукерберг делает свои соцсети похожими на TikTok Pro, 10:32
Задержанную в Косово журналистку «Комсомольской правды» отпустили Политика, 10:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Еще четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору

Судно Mustafa Necati, груженное 6 тыс. т подсолнечного масла, отправится в Италию, Star Helena с 45 тыс. т сеянцев подсолнечника — в Китай, Glory с 66 тыс. т кукурузы — в Стамбул, а Riva Mind с 44 тыс. т кукурузы — в Искендерун
Сухогруз&nbsp;Glory
Сухогруз Glory (Фото: Nina Lyashonok / AP)

Еще четыре судна вышли из украинских портов Одессы и Черноморска по зерновому коридору, сообщает Минобороны Турции в Twitter. Сухогрузы Mustafa Necati, Star Helena и Glory отшвартовались от порта Черноморска, а Riva Mind — Одессы.

Судно Mustafa Necati, груженное 6 тыс. т подсолнечного масла, отправится в Италию, Star Helena с 45 тыс. т сеянцев подсолнечника — в Китай. Glory, перевозящее 66 тыс. т кукурузы, должно прийти в Стамбул, а Riva Mind с 44 тыс. т кукурузы — в Искендерун.

Суда встанут на якорь к северу от Стамбула для досмотра.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном, вышедшим из украинского порта по зерновому коридору. Это произошло 1 августа. Он вез кукурузу в Ливан. Позднее еще три судна покинули черноморские порты.

Путин и Эрдоган выступили за полное выполнение сделки по зерну
Политика
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

6 августа в украинском порту пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз. Судно под флагом Барбадоса Fulmar S прибыло из турецкого города Бандырма.

Россия и Украина договорились о вывозе украинского зерна в конце июля при посредничестве Турции и ООН. Стороны договорились создать безопасный морской коридор для прохода коммерческих кораблей с зерном из Черноморска, Одессы и Южного. Российская сторона гарантировала безопасное продвижение сухогрузов и обещала не пользоваться ситуацией в военных целях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Не согласен? Отлично!»: 22 секрета продуктивного спора
Статьи
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина зерно суда
Материалы по теме
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь с решением о вывозе зерна с Украины
Политика
Украинский замминистра захотел расширить сделку по зерну на другие товары
Политика
МИД предостерег Запад от отказа выполнять вторую часть «зерновой сделки»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter