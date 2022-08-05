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Al Jazeera сообщила о выходе второго сухогруза с зерном из порта Одессы
Сухогруз Navistar покинул порт Одессы, сообщил корреспондент телеканала Al Jazeera. Ранее в Киеве сообщали, что этот сухогруз будет перевозить украинскую кукурузу.
Накануне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков анонсировал отправку из Одессы и Черноморска трех судов с зерном. Министр заявил, что после этого будет сформирован караван, который отправится в порты назначения.
Речь идет о сухогрузах Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту планировалось отправить 58 тыс. т кукуруза.
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