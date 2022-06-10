Разведка Украины признала проигрыш в «артиллерийской войне»

Там пояснили, что у Украины одно артиллерийское орудие на 10–15 российских и Киев израсходовал запас боеприпасов. Сейчас украинская армия практически полностью зависит от западных поставок оружия, добавили в разведке

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина проигрывает России в идущей «артиллерийской войне», заявил замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, его слова приводит Guardian.

Замглавы разведки заявил, что у украинских войск одно артиллерийское орудие на 10–15 российских. Военные ВСУ используют от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день. «Мы почти израсходовали все наши [артиллерийские] боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-мм калибра», — добавил он. Европа поставляет снаряды и меньшего калибра, однако они заканчиваются, соответственно, сокращаются и поставки.

Сейчас украинская армия полностью зависит от западных поставок вооружений, добавил военный. По его словам, страны-партнеры направляют Киеву около 10% от того, что имеют.

Он добавил, что военные действия останутся в ближайшем будущем «артиллерийской войной».

Сейчас обсуждается вопрос поставок Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Вооружение обещали поставить США, они передадут РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). В Белом доме подчеркнули, что оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. В Госдепартаменте утверждали, что не будут отправлять ракеты большой дальности.

Также РСЗО обещала поставить Великобритания. Министр обороны страны пояснял, что поддержка, которую Лондон оказывает Украине, меняется вместе с российской тактикой.

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В Кремле полагают, что поставки РСЗО в зону боевых действий не будут способствовать возобновлению мирных переговоров. «Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — говорил представитель президента России Дмитрий Песков.