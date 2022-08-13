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В Словакии напомнили об условиях передачи Украине МиГ-29

Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 (Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press)

Словакия готова предоставить Украине свои истребители МиГ-29, если получит взамен более современные или же их выкупят для Киева другие страны, заявил словацкий министр обороны Ярослав Над, пишет местное издание Cas.

«Если будут найдены страны, которые будут готовы купить эти истребители, то мы могли бы поставить их Украине и купили бы другую технику. Или они предоставят нам другие машины, которые мы могли бы использовать для нашей обороны, в обмен на МиГи, которые мы отправили бы на Украину», — сказал министр. Стоимость самолетов он оценил в €300 млн.

Представитель ведомства подтвердила телеканалу RTVS, что Братислава заинтересована в предоставлении этих истребителей Киеву, но в обмен на другую технику для собственной защиты.

Как пишет Cas, Словакия располагает 11-ю МиГ-29 советского производства, они считаются устаревшими, и их передача Украине была бы подходящим решением для страны, тем более, что такие истребители есть на вооружении Киева.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также допускал отправку этих истребителей Киеву, но с условием, что взамен Братислава получит американские истребители F-16.

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Истребитель&nbsp;Dassault Rafale

Несмотря на выделение разными странами Запада значительной военной помощи Киеву, авиация в эти пакеты не входила. Пока самолеты на Украину передала только Северная Македония. Она направила туда четыре штурмовика Су-25, которые Скопье купило у Киева в 2001 году за €4 млн, писало местное издание MKD. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев получил самолеты от Македонии.

Другие государства допускали, что поставят Украине самолеты. Так, в США говорили, что рассматривают вариант с отправкой Киеву истребителей в будущем, но не в ближайшее время. Газета The Washington Post писала, что возможна передача новых истребителей, например, шведских Saab Gripen или французских Dassault Rafale. Вашингтон не исключал, что откажется от «устаревших» штурмовиков времен холодной войны А-10 Warthog и передаст их Украине.

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Москва отмечала, что поставки оружия западными странами не помешают ей достичь целей спецоперации. По последним данным Минобороны (на 13 августа), за ее время было уничтожено более 400 украинских самолетов и вертолетов.

Теги
Словакия МиГ-29 военная помощь Украина
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