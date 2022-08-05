Македонский портал узнал о передаче Киеву купленных у него ранее Су-25
Северная Македония безвозмездно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые Скопье купило у Киева в 2001 году за €4 млн, сообщает местное издание MKD.mk.
Портал уточняет, что Минобороны страны пока не опровергло и не подтвердило эту информацию, но указало, что детали решения будут опубликованы позднее, а передача вооружений не будет снижать боеспособность македонской армии. MKD.mk утверждает, что эти самолеты Северная Македония собиралась продать еще в 2004 году либо модернизировать по стандартам НАТО.
Су-25 — советский штурмовик, который предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для уничтожения объектов с заданными координатами. Эксплуатируются с 1980-х годов.
Кроме того, в конце июля Македония также бесплатно передала Украине «танки третьего поколения», которые были куплены у Киева в том же году, что и самолеты. Македонский портал «360степени» со ссылкой на Минобороны страны пишет, что эти танки в скором времени стали бы «неконкурентноспособны» и Северной Македонии пришлось бы самой потратить деньги на их уничтожение, что было бы «нецелесообразно» для армии.
Сербский телеканал RTS утверждал, что переданные Украине танки Т-72 были получены Северной Македонией от России в 2000 году, однако македонские власти опровергли эту информацию.
Северная Македония стала первым государством, передавшим Украине авиацию. Другие страны допускали такую возможность, однако пока не решились на подобный шаг.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что министерство обороны США рассматривает отправку Украине истребителей в будущем, но не в ближайшее время. Газета The Washington Post писала, что Вашингтон и его союзники не исключают передачу Киеву новых истребителей американского или европейского производства — например, шведских Saab Gripen, французских Dassault Rafale или боевых самолетов четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл допускал, что Соединенные Штаты могут отказаться от «устаревших» штурмовиков времен холодной войны А-10 Warthog («Бородавочник») и передать их Украине.
О возможной передаче истребителей МиГ-29 Киеву говорил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, однако он уточнял, что взамен Братислава желает получить американские истребители F-16.
По данным Минобороны России на 4 августа, за время спецоперации были уничтожены 261 украинский самолет и 145 вертолетов. В Кремле отмечали, что поставки западного вооружения не помешают России достичь целей спецоперации на Украине.