Портал МКД: Украина получит от Северной Македонии четыре Су-25, купленные у Киева в 2001-м

Македонский портал узнал о передаче Киеву купленных у него ранее Су-25

Это будет первая поставка авиации Киеву со стороны Запада с начала спецоперации. Другие страны пока только обещали рассмотреть такую возможность

Северная Македония безвозмездно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые Скопье купило у Киева в 2001 году за €4 млн, сообщает местное издание MKD.mk.

Портал уточняет, что Минобороны страны пока не опровергло и не подтвердило эту информацию, но указало, что детали решения будут опубликованы позднее, а передача вооружений не будет снижать боеспособность македонской армии. MKD.mk утверждает, что эти самолеты Северная Македония собиралась продать еще в 2004 году либо модернизировать по стандартам НАТО.

Су-25 — советский штурмовик, который предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для уничтожения объектов с заданными координатами. Эксплуатируются с 1980-х годов.

Кроме того, в конце июля Македония также бесплатно передала Украине «танки третьего поколения», которые были куплены у Киева в том же году, что и самолеты. Македонский портал «360степени» со ссылкой на Минобороны страны пишет, что эти танки в скором времени стали бы «неконкурентноспособны» и Северной Македонии пришлось бы самой потратить деньги на их уничтожение, что было бы «нецелесообразно» для армии.

Сербский телеканал RTS утверждал, что переданные Украине танки Т-72 были получены Северной Македонией от России в 2000 году, однако македонские власти опровергли эту информацию.

Северная Македония стала первым государством, передавшим Украине авиацию. Другие страны допускали такую возможность, однако пока не решились на подобный шаг.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что министерство обороны США рассматривает отправку Украине истребителей в будущем, но не в ближайшее время. Газета The Washington Post писала, что Вашингтон и его союзники не исключают передачу Киеву новых истребителей американского или европейского производства — например, шведских Saab Gripen, французских Dassault Rafale или боевых самолетов четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл допускал, что Соединенные Штаты могут отказаться от «устаревших» штурмовиков времен холодной войны А-10 Warthog («Бородавочник») и передать их Украине.

О возможной передаче истребителей МиГ-29 Киеву говорил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, однако он уточнял, что взамен Братислава желает получить американские истребители F-16.

По данным Минобороны России на 4 августа, за время спецоперации были уничтожены 261 украинский самолет и 145 вертолетов. В Кремле отмечали, что поставки западного вооружения не помешают России достичь целей спецоперации на Украине.