В Белом доме подтвердили, что обдумывают передачу Киеву истребителей

По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, возможность отправки на Украину боевых самолетов рассматривается, однако они не будут предоставлены сейчас

Истребитель Dassault Rafale (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Министерство обороны США обдумывает возможность отправки на Украину истребителей в будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Однако это не произойдет в ближайшее время, отметил он.

20 июля газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты и их союзники не исключают передачу Киеву новых истребителей американского или европейского производства и обучение украинских военных. В частности, это могут быть шведский истребитель Saab Gripen, французский Dassault Rafale или боевой самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, уточнял глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун-младший.

В начале марта Польша выразила готовность передать Украине свои старые истребители МиГ-29 и попросила взамен американские F-16. Однако в администрации президента США Джо Байдена отказались этому содействовать. В Пентагоне, в частности, сослались на угрозу усиления напряженности между США и Россией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что европейские союзники могут отправлять на Украину боевые самолеты, однако Соединенные Штаты хотят избежать прямого конфликта с Россией.

22 июля США анонсировали очередной пакет военной помощи на $270 млн. В него войдут в том числе до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. артиллерийских боеприпасов и другие вооружения.

Власти России неоднократно критиковали Запад за поставки вооружений Украине. Москва считает такие грузы своими законными целями в ходе военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал в начале июня, что цели операции будут достигнуты, несмотря на поставки западного оружия.