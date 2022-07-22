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В Белом доме подтвердили, что обдумывают передачу Киеву истребителей

По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, возможность отправки на Украину боевых самолетов рассматривается, однако они не будут предоставлены сейчас
Истребитель&nbsp;Dassault Rafale
Истребитель Dassault Rafale (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Министерство обороны США обдумывает возможность отправки на Украину истребителей в будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Однако это не произойдет в ближайшее время, отметил он.

20 июля газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты и их союзники не исключают передачу Киеву новых истребителей американского или европейского производства и обучение украинских военных. В частности, это могут быть шведский истребитель Saab Gripen, французский Dassault Rafale или боевой самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, уточнял глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун-младший.

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В начале марта Польша выразила готовность передать Украине свои старые истребители МиГ-29 и попросила взамен американские F-16. Однако в администрации президента США Джо Байдена отказались этому содействовать. В Пентагоне, в частности, сослались на угрозу усиления напряженности между США и Россией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что европейские союзники могут отправлять на Украину боевые самолеты, однако Соединенные Штаты хотят избежать прямого конфликта с Россией.

22 июля США анонсировали очередной пакет военной помощи на $270 млн. В него войдут в том числе до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. артиллерийских боеприпасов и другие вооружения.

Власти России неоднократно критиковали Запад за поставки вооружений Украине. Москва считает такие грузы своими законными целями в ходе военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал в начале июня, что цели операции будут достигнуты, несмотря на поставки западного оружия.

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