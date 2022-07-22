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США допустили передачу Украине штурмовиков А-10 «Бородавочник»

Соединенные Штаты могут отказаться от штурмовиков времен Холодной войны А-10 Warthog («Бородавочник») и передать их Украине, заявил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл на форуме по безопасности института Аспена, трансляция его выступления шла на YouTube-канале организации.

Модератор форума сначала спросил Кэнделла, от какой «устаревшей» военной техники могли бы отказаться ВВС США. Кэнделл ответил, что это могли бы быть «почтенные» А-10. «На самом деле это не та система, которая нам понадобится против тех противников, которые нас беспокоят больше всего сейчас», — отметил министр. Позднее он уточнил, что относительно отказа от некоторых устаревших систем (каких именно, Кэнделл не указал), есть поддержка со стороны конгресса.

Тогда модератор спросил его, «почему бы не передать эти А-10 Украине». Кэнделл не ответил на вопрос напрямую, указав, что передача вооружений и техники «в значительной степени» зависит от интересов Украины. При этом министр отметил, что для военной поддержки Киева есть ряд различных вариантов, в том числе возможно отдать «более старые системы США». «Мы будем открыты для обсуждения с ними их требований и того, как мы можем их удовлетворить», — добавил Кэнделл.

А-10 Warthog представляет собой одноместный двухдвигательный штурмовик, который способен оказывать авиационную поддержку сухопутных войск, поражать танки, бронемашины и другие наземные цели. Находится на вооружении американских ВВС с 1976 года.

Зеленский заявил, что больше не ожидает поставок авиации Украине
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Запад с начала спецоперации оказывает Киеву военную помощь, однако авиации в поставках не было ни разу, несмотря на просьбы украинской стороны. CNN сообщал, что в марте Киев просил передать ему штурмовики Су-25, «похожие на американский вариант A-10 Warthog». Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля заявил, что «уже никто не ожидает той или иной авиации» со стороны партнеров страны.

Тем не менее, различные западные политики не исключали поставок авиатехники Киеву. На том же форуме глава штаба ВВС США Чарльз Браун-младший допустил, что Украина может получить американские, французские или шведские истребители, такие как Gripen, Eurofighter или Rafale. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в начале июля говорил, что Братислава может предоставить Киеву истребители МиГ-29, но взамен желает получить американские истребители F-16.

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По данным российского Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 260 украинских самолетов и 144 вертолета. В Кремле отмечали, что поставки западного вооружения не помешают России достичь целей спецоперации на Украине. 

Теги
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