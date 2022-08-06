Подоляк поблагодарил Северную Македонию за передачу танков и самолетов

Михаил Подоляк (Фото: Kemal Aslan / Reuters)

Северная Македония передала Украине танки и самолеты. Об этом написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

«Неважно, какого размера твоя страна или какой у нее объем ВВП. Важно, какое у нее сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Например, Северная Македония предоставила Украине помощь в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем», — написал Подоляк.

Накануне издание MKD написало, что Северная Македония безвозмездно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые Скопье купило у Киева в 2001 году за €4 млн. Су-25 — советский штурмовик 1980-х годов, который предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для уничтожения объектов с заданными координатами.

Тогда издание отметило, что Минобороны Северной Македонии не опровергло и не подтвердило эту информацию. Новостной портал отмечает, что эти самолеты Северная Македония собиралась продать еще в 2004 году либо модернизировать по стандартам НАТО.

В конце июля Македония безвозмездно передала Киеву «танки третьего поколения», которые были куплены у Киева в том же году, что и самолеты. Сербский телеканал RTS утверждал, что переданные Украине танки Т-72 были получены Северной Македонией от России в 2000 году, однако македонские власти опровергли эту информацию.