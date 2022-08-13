МИД сообщил о продолжающейся «тихой дипломатии» по обмену Бута

Между Россией и США продолжается «тихая дипломатия» по возможности обмена отбывающего тюремный срок в США за торговлю оружием предпринимателя Виктора Бута, рассказал директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Александр Дарчиев, пишет ТАСС.

«Тихая дипломатия» продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — отметил глава департамента.

Он выразил надежду то, что США продолжат обсуждение этого вопроса с Россией.

В конце июля СNN сообщил о предложении Белого дома обменять Виктора Бута на Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненная в контрабанде наркотиков.

Обмен заключенных также обсудили глава МИД Сегей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Белом доме заявили, что не считают серьезным ответ России на свои предложения. В Кремле в свою очередь подчеркнули, что «публичный обмен позициями не приведет к результату». «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть секретными, без мегафонной дипломатии», — отметил тогда пресс0секретарь российского президента Дмитрий Песков.