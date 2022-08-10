Путин обсудил с лидером Мали экспорт топлива и удобрений

Ассими Гойта (Фото: AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали (страна в западной части Африки) Ассими Гойтой, с которым обсудил возможные поставки российского топлива, продовольствия и удобрений, передает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива. Условлено, что соответствующие российские и малийские ведомства активизируют практическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Гойта проинформировал российского лидера о событиях в Мали, усилиях руководства страны по стабилизации обстановки и борьбе с террористическими группировками. Путин, в свою очередь, выразил надежду на укрепление дружественных связей России со всеми странами Африканского континента по итогам саммита Россия — Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге.

В мае разговор о поставках нефтепродуктов и удобрений в условиях санкций состоялся между министрами иностранных дел России и Мали Сергеем Лавровым и Абдулаем Диопом.

В конце апреля заместитель главы российского МИДа, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов рассказывал о готовности российских нефтегазовых компаний наращивать сотрудничество с африканскими странами. По его словам, в Африке есть серьезный потенциал для работы российских компаний, так как они владеют уже готовыми технологиями для экспертизы и добычи нефти. Богданов уточнил, что в данный момент Россия развивает сотрудничество с такими странами, как Алжир, Ангола, Конго, Мозамбик и Египет.

Летом 2020 года в Мали была свергнута власть. Одним из организаторов переворота был Гойта. В результате президента Ибрагима Бубакара Кейту сместили, а временным главой государства назначили Ба Ндао; Гойта стал вице-президентом. Однако уже в мае 2021 года военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана, после чего Гойта пришел к власти. В мае текущего года был предотвращен еще один госпереворот в Мали.