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Власти Мали сообщили о попытке госпереворота

«Группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров» при поддержке «западного государства» пыталась совершить переверот с целью «подорвать возрождение Мали», заявили в правительстве Ассими Гоиты, свергнувшего прежнюю власть

В Мали предотвратили государственный переворот, заявило временное правительство Ассими Гоиты, сообщает издание Jeune Afrique.

Попытка мятежа была предпринята в ночь с 11 на 12 мая «небольшой группой антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров» при поддержке «западного государства». О какой стране идет речь, власти не уточнили.

Несколько мятежников были схвачены и будут преданы суду. Целью переворота было «подорвать возрождение Мали».

Власти Мали объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией
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Фото:Paul Lorgerie / Reuters

Летом 2020 года в Мали была свергнута власть. Одним из организаторов переворота был Гоита. В результате президента Ибрагима Бубакара Кейту сместили, а временным главой государства назначили Ба Ндао, Гоита стал вице-президентом. Однако уже в мае 2021 года военные по указанию Гоиты задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. Оба подали в отставку. После этого к власти пришел Гоита. Кейта умер в январе этого года.

В феврале президент Франции Эммануюль Макрон заявил о своем решении вывести миротворческие силы из Мали. По словам Макрона, оно вызвано ухудшением отношений между Парижем и захватившей власть в западноафриканской стране военной хунтой в результате переворота 2020 года. Помимо того, французские власти считают, что малийские власти обратились за помощью к наемникам из «ЧВК Вагнера». Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что власти Мали обратились к «частной военной компании из России» (к какой, он не уточнял) «в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами». Российские власти не имеют к этому никакого отношения, утверждал он.

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