Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Врио главы Ульяновской области дополнил указ о вакцинации на фоне пикетов Общество, 07:47 В Якутии многодетная семья пострадала в ДТП Общество, 07:29 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 Полковник Гоиту стал временным президентом Мали Политика, 07:07 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,5 Общество, 06:46 В Зеленограде два человека пострадали в ДТП с такси и мотоциклом Общество, 06:27 ЦОДД назвал причины отказа в ночных пропусках для фур на МКАД Бизнес, 06:23 МЧС предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными Общество, 06:17 Россияне смогут увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца Общество, 06:09 В штабе Тихановской оценили возможную помощь Белоруссии в $10 млрд Политика, 05:51 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 К берегам Тринидада и Тобаго прибило лодку с 14 трупами Общество, 05:35 Самые высокие доходы в системе Минфина и Минэка получили два экономиста Экономика, 05:00
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Полковник Гоиту стал временным президентом Мали

Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

Прошлого временного президента Мали Ба Ндао задержали военные, после чего он ушел в отставку.

Совбез ООН осудил арест президента и премьера Мали
Политика
Малийский спецназ разгоняет протестующих на площади Независимости во время попытки протеста против военных действий в Бамако, Мали

Это уже второй за последний год военный переворот в стране.

Ситуация в африканском государстве обострилась летом 2020 года. С июня в стране проходили протесты, в августе местные военные подняли мятеж. В результате были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей, в том числе действовавший на тот момент президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

Кейта ушел в отставку 19 августа. В качестве лидеров переходного периода временным президентом стал Ба Ндао, пост премьер-министра временного правительства занял Моктар Уан.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Однако спустя девять месяцев военные устроили новый переворот, задержав и Ба Ндао, и Моктар Уана. Оба подали в отставку.

Мали суд военный переворот
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Совбез ООН осудил арест президента и премьера Мали
Политика
Задержанные военными президент и премьер-министр Мали ушли в отставку
Политика
РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» в Мали
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter