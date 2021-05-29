Полковник Гоиту стал временным президентом Мали

Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

Прошлого временного президента Мали Ба Ндао задержали военные, после чего он ушел в отставку.

Это уже второй за последний год военный переворот в стране.

Ситуация в африканском государстве обострилась летом 2020 года. С июня в стране проходили протесты, в августе местные военные подняли мятеж. В результате были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей, в том числе действовавший на тот момент президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.