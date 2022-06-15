Путин и президент ЮАР обсудили поставки продуктов и удобрений в Африку

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его южно-африканский коллега Сирил Рамафоза провели телефонные переговоры по инициативе Претории, сообщается на сайте Кремля.

Стороны выразили удовлетворение уровнем развития партнерства и подчеркнули, что настроены на его расширение, прежде всего в области торговли и инвестиций.

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«Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Рамафоза обсудили совместную работу в рамках БРИКС, направленную на «укрепление роли этого объединения в мировой политике и экономике», и затронули тему Украины.

В последние месяцы в мире обострился продовольственный кризис, на Западе это связывают с действиями России на Украине. Москва же, наоборот, обвиняет в этом ошибочную политику западных стран. Россия выражала готовность помочь в разрешении кризиса путем наращивания поставок сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок при условии снятия с нее санкций.

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Путин ранее обсуждал сложившуюся ситуацию с главой Африканского союза и президентом Сенегала Маки Саллом. Он, будучи в Сочи, сказал, что российские удобрения и продовольствие должны быть выведены из-под санкций, поскольку ограничения против России лишили страны Африки доступа к этим товарам. «Это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности Африки», — указал Салл.

О проблемах в области продовольственной безопасности говорил и министр иностранных дел другой африканской страны, Мали, Абдулай Диоп. Он указал, что Мали уже столкнулась с проблемами в области безопасности, и отметил, что «проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками». Диоп на встрече в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждал поставки в Мали продовольствия и удобрений.