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МИД заявил о готовности России нарастить сотрудничество по газу с Африкой

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Российские нефтегазовые компании готовы нарастить сотрудничество с африканскими странами. Об этом заявил заместитель главы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

«Естественно, и это происходит в реальности», — сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, готовы ли российские нефтегазовые компании к тому, чтобы развивать такое сотрудничество.

По его словам, в Африке есть серьезный потенциал для работы российских компаний, так как они владеют уже готовыми технологиями для экспертизы и добычи нефти, а также часто оплачивают обучение специалистов из африканских стран. Отвечая на вопрос о том, с какими странами развивают сотрудничество российские энергетические компании, замглавы МИД указал на «прекрасные отношения» с такими странами континента как Алжир, Ангола, Конго, Мозамбик и Египет. Он выразил надежду на то, что крупные российские компании продолжат работу в Африке, несмотря на санкции.

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В то же время Богданов считает, что Европа не сможет быстро заменить поставки нефти и газа из России, на поставки из стран Африки, так как организация системы поставок оттуда «займет годы». » Потому что есть целая система — потребительские рынки, традиционные поставщики, сложившиеся контакты, в конце концов, трубопроводы и нефтяные терминалы. И так вот одним словом, «по щелчку пальцев», эти вопросы не решаются», — указал Богданов. Также, по его словам, качество газа и нефти из африканских стран «весьма отличается», что влияет на производство тех или иных видов товаров.

В начале марта министр экологический преобразований Испании Тереса Рибер отмечала, что Алжир готов поставлять больше природного газа в Евросоюз, передавал Bloomberg. Государственная энергетическая компания Алжира Sonatrach заявляла, что готова поддержать Европу в сложной ситуации, но поставки будут зависеть от наличия избыточных объемов газа в Алжире, так как страна сжигает больше топлива, чем экспортирует.

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Часть российских компаний, которые выходят на рынок Африки, работают в Ливии. Среди них, например, дочка «Газпрома» Gazprom EP International и «Татнефть».

25 апреля гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил, что компания работает в 41 стране, в том числе в Северной Африке, Сирии, Ливии и Ливане, писал РБК Татарстан.

«Где-то мы работаем в рамках того, как это позволяет санкционный режим, но никогда мы свою работу не останавливаем. Сейчас мы активно осваиваем просторы Центральной Азии» — говорил Маганов.

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Теги
газ Африка российские компании Михаил Богданов
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